Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Комунальні лікарні Полтави мають усі можливості суттєво модернізуватися у цьому році, принаймні на це націлена міська програма розвитку та підтримки закладів охорони здоровя на 2020 рік разом із змінами до неї, які винесуть на обговорення на наступній сесії міськради.
Пропонується у межах цієї програми спрямувати на закупівлю нового діагностичного, реанімаційного та хірургічного обладнання майже 345 мільйонів гривень. Ці кошти пропорційно розділять серед 8 лікарень.
У першу чергу департамент охорони здоровя та соціального розвитку планує придбати нове ендоскопічне обладнання для наркозних станцій, щоб на ранніх стадіях виявляти у тому числі й онкозахворювання. Такого обладнання там немає. Й рентгенівські апарати.
Але щоб отримати фінансову підтримку від держави на придбання цього медичного обладнання, лікарням Полтави треба вже до 1 квітня укласти договір із НСЗУ на фінансування послуг. До цього моменту держава фінансуватиме тільки ті послуги, які надаються пацієнтам існуючим обладнанням. Коли нове обладнання надійде та запрацює у Полтавських лікарнях, фінансування збільшать.