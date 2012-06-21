Зграя псів напала на молоду полтавку вранці біля ставка на вулиці Лесі Українки. Не відомо, чому тварини виявили до неї таку агресивність. Та коли поліцейські приїхали на місце трагедії, їм, щоб розігнати розлючену зграю, довелося застосувати сльозогінний газ.
Покусану жінку терміново відвезли до лікарні, де вона наступного дня померла. Адже рани від укусів у потерпілої виявилися несумісними із життям.
Напади псів на людей у цьому районі обласного центру фіксували й у попередні роки. Когось вони дуже покусали, хтось лише дивом уникнув смерті від їхніх зубів. Одну дівчинку собаки покусали так, що вона стала заїкатися. Про це розповідають місцеві жителі. Але чомусь на це в поліції й відділі регулювання чисельності безпритульних тварин КАТП-1628 звернули увагу лише тепер, коли сталася трагедія.
Представники підприємства запевняють, що на людей нападають хатні пси, яких власники випускають увечері на вулицю. Працівники віднині вечорами виїжджатимуть у проблемний район, відловлюватимуть цих тварин і відправлятимуть на карантин у ветеринарну клініку, а потім фахівці вирішуватимуть, що з ними робити далі, якщо виявиться, що тварини хворі на сказ.
За фактом смерті потерпілої відкрито кримінальне провадження. Триває розслідування, яке має встановити винних у загибелі молодої жінки.