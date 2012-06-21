Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Останніми роками на Полтавщині з ініціативи окремих депутатів активно розвивають і відроджують об’єкти для занять фізкультурою і спортом. Також представники місцевої влади й самі долучаються до занять спортом, беруть участь у спортивних змаганнях, зокрема на гірськолижній базі «Сорочин яр» під Полтавою, футбольних полях і тенісних кортах. Багато з них захоплюються водними видами спорту: плаванням, водним поло тощо.
Не відстають від них і їхні колеги з обласного центру. За 3-4 роки в Полтаві введено в експлуатацію чимало спортивних залів, майданчиків із штучним покриттям для занять футболом, волейболом, баскетболом, басейнів.
Ось і нині, в умовах карантину, міська влада Полтави вирішила відреставрувати спорткомплекс «Спартак» у центрі міста, який тільки восени минулого року повернули з оренди.
Наразі на об’єкті демонтують аварійний залізобетонний дах і електрообладнання в підвалі, потім приступлять до демонтажу підлоги, що згнила. Це необхідно для того, щоб визначитися з планами щодо обсягів подальшого ремонту. Існує кілька варіантів відродження комплексу. Але ймовірніше за все, будівельники реставрують металеві конструкції, замінять дах, підлогу, встановлять нові системи водопідготовки й вентиляції, щоб врятувати басейн, який був родзинкою всієї споруди. На щастя, чаша басейну «жива». Реконструкція будівлі потребуватиме значних капіталовкладень, тільки демонтаж даху обійдеться у кількасот тисяч гривень. Але, це необхідно для громади.