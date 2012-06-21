Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Готуючись до свого ювілею — незабаром обласному комунальному підприємству «Полтававодоканал» виповниться 120 років, його керівництво вирішило зробити приємний сюрприз полтавцям і принагідно зайвий раз нагадати про себе.
З власної ініціативи вони встановлюють по місту спеціальні розпилювачі води, які штучно збивають температуру повітря в обласному центрі й у такий спосіб полегшують їм життя. Тому, що спека в Полтаві зараз неймовірна, в тіні градусник фіксує 36 градусів за Цельсієм. На цей момент штучні фонтани, під якими дуже подобається гратися дітворі, встановили біля театрів ляльок, імені Гоголя та в зеленій зоні поблизу Соборного майдану. Тобто, у місцях найбільшого скупчення людей.
Поки що розпилювачі води працюють у режимі тестування. Проєкт реалізовують на умовах співфінансування КП «Полтававодоканал» і Полтавська міська рада. Перші встановлюють власним коштом відповідне обладнання, їх партнери відповідають за подачу електроенергії до насосів.
Ідея встановлення «переносних фонтанів» або арок не нова. Торік влітку такий водорозпилюючий пристрій уже функціонував біля гоголівського театру в межах заходу «майстерня міста».