Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві комплексно підходять до поліпшення санітарного стану сміттєвих баків і майданчиків, на яких вони розташовані. Нещодавно місто придбало автомобіль-мийку, за допомогою якого відмили навіть ті сміттєві контейнери, що не милися роками. Й завдяки цьому усунули неприємні запахи та брудні патьоки навколо них. А тепер комунальники вирішили ще й накрити їх закритими навісами. Принагідно під ємностями зробили надійні відмостки, щоб жителі, викидаючи сміття, не місили грязюки.
На цей момент навіси облаштовані на майданчиках на вулицях: Халтуріна, Пушкіна, Огнівська, Зигіна.
Комунальники хочуть прослідкувати, як ці перші вкриті майданчики себе зарекомендують, можливо, щось доведеться модернізувати, щоб потім розпочати їхнє оновлення по всьому місту.