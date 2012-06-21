Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Красуня-Полтава відзначила свій 1120-й день народження. З цієї нагоди небайдужі полтавці сплели і виклали вздовж дороги понад Корпусним парком у центрі міста найбільший в історії України вінок-оберіг довжиною 1183 метри. Рекорд зафіксували у Книзі рекордів України.
Оберіг сплели з гілок, квітів, ягід і листя протягом робочого дня самі містяни, серед яких були працівники бюджетних установ, школярі й студенти. Всього в незвичній акції взяли участь понад 1110 осіб.