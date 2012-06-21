Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Якщо хочеш чогось досягти в житті, надійся тільки на себе і працюй, працюй. Цю просту істину добре розуміють у розвинених країнах. Зокрема угорці після розпаду соціалістичної Європи не опустили руки і стали створювати у своїй країні мережу індустріальних парків, які дали їм можливість відродити і зміцнити промисловість. Зараз там функціонують 89 таких об’єктів. Дуже потужні індустріальні парки працюють у Китаї. Прикладом цих країн вирішили скористатися і в Полтаві.
І вже робота зі створенняпершого індустріального парку тут іде повним ходом. Міському управлінню земельних ресурсів доручили до 1 березня 2020 року підшукати перспективні земельні ділянки під розміщення парку, спеціальна робоча група незабаром визначиться з видом майбутньої діяльності та концепцією його розвитку. Департамент економіки та інвестицій наразі активно шукає надійних інвесторів. До літа Полтавська міська рада має розробити і прийняти проєкт рішення «Про створення індустріального парку «Полтава» у Полтаві».
Чотири роки тому індустріальний парк намагалися створити у Кременчуці, але безуспішно.