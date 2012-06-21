Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Обласна та міська влада Полтавщини планують на умовах співфінансування оперативно створити у Полтаві обласну вірусологічну лабораторію, де можна буде за добу робити до шестисот ПЛР-тестувань. Саме визначаються з місцем розташування майбутнього об’єкта. Скоріше за все, лабораторію розмістять на базі одного із довгобудів на вулиці Ватутіна.
Ініціатори розраховують усього за кілька днів зробити у будівлі косметичний ремонт і укомплектувати лабораторію спеціальним медичним обладнанням та матеріалами. У майбутньому там працюватимуть чотири лабораторних бригади.
Обласна влада обіцяє також посприяти в отриманні відповідних дозволів.
Нині на Полтавщині у наявності є 6 тисяч ПЛР-тестів, і для всіх є реагенти.