Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Під час обговорення питання про внесення змін до бюджету Полтави на 2018 рік голова однієї з фракцій нарікав на те, що приватні перевізники відмовляються безкоштовно перевозити ветеранів АТО. Не хочуть перевізники безкоштовно возити й «чорнобильців» та «афганців», тому, що їм не відшкодовують затрати на перевезення.
Полтавський міський голова Олександр Мамай визнав, що проблема справді існує. Й погодився виділити з міського бюджету на пільгові перевезення додаткові кошти. Але не всю суму, а тільки третину. Для початку він пропонує виділити авто перевізникам 20 мільйонів гривень замість 30-40 мільйонів, які ті просять, щоб вони почали перевозити пільговиків. У тому числі й «чорнобильців» та «афганців». А потім уже їм дадуть більше коштів.
Пільгові перевезення в Полтаві розпочнуться уже з 1 серпня. Разом із тим, міський голова зазначив, що перевезення пільгових категорій пасажирів влітає місту в копієчку. Якщо в минулому році на підтримку КП «Полтаваелектроавтотранс» виділили 48 мільйонів гривень, то в цьому році (навіть при вартості квитка в 3 гривні) потрібно виділити 60 мільйонів гривень.