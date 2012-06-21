Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область продовжує знайомити регіони України із власним туристичним та гастрономічним потенціалом, який по-своєму оригінальний і неповторний.
Ось і щойно у Полтавському краєзнавчому музеї ім. В. Кричевського відкрилася виставка «Смаки Сумщини», яка представлена не лише «смаковою» експозицією у художніх світлинах, а й набором вишуканих страв.
Як повідомив начальник відділу туризму Сумської ОДА Юрій Гладенко, гості туристично-гастрономічного вернісажу мали змогу помилуватися зразками фотомистецтва, дегустувати ті чи ті смаколики, виготовлені руками сумських майстрів.
Виставка, присвячена 80-річчю утворення Сумської області, вже побувала у Чернігові та Харкові і є складовою гастрономічних турів між регіонами країни.