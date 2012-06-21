Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий курєр»
У Полтаві планують відкрити громадський ресторан, 80% прибутку якого йтиме на соціальні проекти. Для чого це, та як креативна ініціатива здійснюватиметься на практиці, полтавцям розповів співзасновник мережі «23 ресторани» з Івано-Франківська Юрій Філюк.
Разом із друзями він створив кілька концептуальних закладів харчування, левову частину прибутку яких інвестори раз на квартал направляють на соціальні проекти. Таке соціальне підприємництво ставить перед собою три задачі: формування прозорого цільового фонду; створення подієвого майданчика, де можуть зустрітися проактивні жителі міста; об’єднання 100 людей практичного інтелекту, які готові вкладати у рідне місто. Люди, які готові профінансувати проект, повинні передати заявку через одного з сотні співзасновників.
Це соціальний фільтр.
Вартість уже реалізованих івано-франківцями соціальних проектів – від 5 тисяч гривень до 60 тисяч гривень. З прибутку тільки одного ресторану «Urban Space 100» за 3,5 року профінансували 72 проекти.
«Нам важливо знаходити правильних партнерів. Це має бути громадська платформа – некомерційна, неприбуткова, неполітична, що дуже важливо. Але мати достатній соціальний капітал, інституційний характер і розуміти модерування суспільних процесів, адже об’єднувати українців непросто», – пояснив пан Філюк.
За його словами, у Полтаві, на відміну навіть від Львова, такі партнери є.