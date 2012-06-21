Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
«Будеш, Батьку, панувати, поки живуть люди. Поки сонце в небі сяє, тебе не забудуть», – писав Кобзар у своєму творі «На вічну пам'ять Котляревському», і як у воду дивився. Не забувають і шанують автора «Енеїди», «Москаля-чарівника», «Наталки-полтавки». Нещодавно його земляки у Полтаві відзначили 50-річчя садиби, де жив геніальний українець. А під час заходу у керівників міста виникла ідея ще й зробити реконструкцію його літературно-меморіального музею та садиби.
Власне проєкт реконструкції уже готовий, за попередніми оцінками він обійдеться міському бюджету у 3 мільйони гривень. А після коригування будівництва, сума, можливо, іще зросте.
Найбільше коштів знадобиться на ремонт покрівлі садиби – понад 2 мільйони. Вже є й майстри, які готові перекрити дах за такі гроші. Залишається зовсім небагато – визначитися із фінансуванням.
Реконструкцію планують розпочати у третьому кварталі 2020 року.