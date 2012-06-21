Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві людям похилого віку, немічним і пенсіонерам, які знаходяться на самоізоляції, та є найбільш вразливими до коронавірусу, віднині продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності доставлятимуть добровільні помічники — волонтери, які з цією метою запустили відповідний сервіс.
Передбачається, що частина волонтерів прийматимуть дзвінки від цієї категорії людей, а їхні колеги на власному транспорті купуватимуть усе необхідне й розвозитимуть його за місцем проживання людей. На думку волонтерів, їхня діяльність допоможе зберегти здоров’я й життя землякам, які потребують їхньої участі й підтримки.