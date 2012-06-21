Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві завжди було чимало пільговиків. Але найпривілейованіший прошарок тамтешнього населення це, все таки, діти. Один із попередніх міських голів для них безоплатно організовував різноманітні екскурсії, в тому числі поїздки в інші міста країни на своїх автобусах, окрім того, усіх учнів молодших класів полтавських шкіл, а також старшокласників із числа пільгових категорій безкоштовно годують.
Проте депутати, мабуть, вирішили, що цього недостатньо й повідомили, що безкоштовним харчуванням забезпечать і дітей внутрішньо переміщених осіб, а також тих, які мають статус постраждалих внаслідок різних збройних конфліктів. Цю пільгу поширять і на учнів профтехосвіти.
Окрім цього, буде вдвічі зменшено розмір плати для багатодітних полтавців у всіх комунальних навчальних закладах.