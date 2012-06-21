Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У місцях скупчення людей у Полтаві, – біля театрів і в парках, з ініціативи керівництва тамтешнього водоканалу встановили спеціальні туманоутворюючі пристрої, призначення яких – штучно зволожувати повітря й у такий спосіб забезпечувати містянам комфортні умови під час нестерпної спеки. Ці пристрої вже працювали у місті кілька тижнів у тестовому режимі й сподобалися полтавцям, особливо малечі. Авторство розробки також належить водоканалівцям, хоча подібні арки вже давно працюють у Кременчуці, й кількох сусідніх з Полтавщиною обласних центрах.
Туманоутворюючі арки в Полтаві працюють протягом усього світлового дня, проте автоматично вимикаються, коли йде дощ. Для цього в пристроях встановлені спеціальні датчики.
У фінансовому плані арки порівняно недорогі, кожна з них обійшлася комунальному підприємству приблизно у кілька десятків тисяч гривень. Зате ефект від них очевидний.
Працівники підприємства «Полтававодоканал» розповіли, що для нормальної роботи однієї арки протягом двох годин потрібно відро води й незначна кількість енергоресурсу.