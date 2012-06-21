Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтава рішуче впроваджує роздільний спосіб збирання від населення твердих побутових відходів, у відведених місцях встановлюють нові сучасні ємності з неіржавіючого металу, які зручні в користуванні й симпатичні за формою. У планах місцевих комунальників зробити цю послугу ще досконалішою, а для цього потрібно закупити додаткову кількість сучасних сміттєвих баків, які б самим своїм зовнішнім виглядом нагадували, що оцей, приміром, бак призначений для скла, той, що поряд із ним – для пластику, а третій – для паперу.
Від задумок перейшли до справи – замовили київській торговельній компанії близько однієї тисячі нових контейнерів з кольоровими кришками на суму майже 13 мільйонів гривень. Наприклад, сміттєбаки під скло матимуть зелені кришки, пластик – жовті або оранжеві, під папір – сині. А що, прикольно. Хай тоді закононеслухняні громадяни спробують довести, що не знали, в який контейнер биті скляні пляшки викидати. Зелений колір, це не синій і не жовтий.
В перспективі місто придбає для комунальних потреб іще приблизно 250 контейнерів для роздільного й великогабаритного сміття.