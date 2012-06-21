Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Антикарантинний настрій у багатьох полтавців став причиною того, що у місті поступово відкривають комунальні продовольчі ринки. Зокрема вже працює ринок «Овочевий» у центрі міста. Покищо там торгують переважно цитрусовими, зеленню та розсадою. Але принагідно на ринку можна придбати й тепличну плівку, добрива, городньо-садовий інструмент та інші затребувані на даний момент товари.
Влада пообіцяла, якщо продавці й покупці дотримуватимуться проти епідеміологічних заходів та порад Держпродспоживслужби, до кінця тижня відновлять роботу й інші комунальні ринки. Зокрема «Південний», «Браїлки» та «Сінний».