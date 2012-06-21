Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавці здають кров 6-річній дівчинці, на голову якій із даху п’ятиповерхового будинку впала брила льоду. Трагедія сталася на зупинці «площа Зигіна». Потерпіла зараз знаходиться у міській дитячій лікарні в реанімації.
Дівчинка отримала забій головного мозку та перелом склепіння черепа й впала у кому. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.367 ККУ (Службова недбалість).
Розслідувати справу взялася прокуратура Полтавської області. Слідчі прокуратури вже з’ясували, яка управлінська компанія доглядає за мережами відповідного будинку. Начебто, коли на дівчинку падала брила, обмежувальні стрічки поблизу будинку були відсутні.
Водночас повідомляється, що ще тиждень тому житлоексплуатаційники, які доглядають за будинком, наголошували, що вони не зобов’язані збивати лід з дахів та балконів полтавців, бо будинки не є власністю підприємства і такої послуги не передбачено у «квартплаті».