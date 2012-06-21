Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
“Урядовий кур'єр”
Після зимової консервації у Полтаві знову почав виконувати свої функції спецавтомобіль, що миє та дезінфікує сміттєві баки.
Це авто вперше почало обслуговувати сміттєві майданчики і ємності для ТПВ восени минулого року, й чудово себе зарекомендувало. Приблизно за 3 хвилини воно повністю вимиває найбрудніший контейнер. А за день — до 40 контейнерів.
Для подолання пластів багаторічного бруду на зовнішній поверхні баків комунальники застосовують ще й ручний пилосос — кьорхер, що спеціально для цих цілей був доданий до комплектації автомийки. Ще б пару таких машин і про антисанітарію на сміттєвих майданчиках Полтави можна забути.