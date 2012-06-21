Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві відновив роботу комбінат хлібопродуктів, який не працював з початку року. Працівникам комбінату не виплачували заробітну плату, у квітні аудит складських приміщень виявив зникнення 3 500 тонн зерна. Робітники підприємства вдавалися й до перекриття дороги, щоб привернути увагу до проблеми. Колишній директор цього державного підприємства втік, залишивши комбінат з мільйонними боргами.
І ось комбінат знову виробляє пшеничне борошно. Першу його партію вищого і першого ґатунку вже доставили в пекарні Полтавської та Київської областей.
У планах комбінату за вересень виробити 2000 тонн борошна, в жовтні – 3000 тонн, а до кінця року й подвоїти ці обсяги. Кризова ситуація не пройшла безслідно для колективу комбінату. На млин заводі працювало близько 200 людей, а зараз - 148. Але зароблене робітникам уже виплачують.