Відсьогодні вартість проїзду в тролейбусах та автобусах КП «Полтаваелектроавтотранс» становить відповідно 2 та 4 гривні. До цього за разовий проїзд в автобусі полтавці платили 5 гривень, у тролейбусі – 4 гривні. Рішення про зменшення вартості проїзду прийняв Харківський апеляційний суд. Наразі нова міська влада веде перемовини з іншими перевізниками, яким попередня влада так і не компенсувала їхні витрати за перевезення пільговиків у серпні, хоч і обіцяла, щоб і вони виконали судове рішення та перевозили людей за меншу плату. «Триває переговорний процес, виходимо на те, щоб компенсувати їм за перевезення пільговиків за серпень», – розповів заступник Полтавського міського голови Олексій Чепурко.
Компенсацію за серпень проведуть за коефіцієнтами співвідношення кількості пасажирів-пільговиків до пасажирів-платників, які отримало ТОВ «Трек Сервіс Контроль» після відповідного дослідження. Поки ці коефіцієнти не перевірятимуть. Як повідомив секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота, із перевізниками досягнуто домовленості, що ці коефіцієнти затвердять на найближчому засіданні виконкому, тобто сьогодні. Вже після цього знайдуть виконавця для нового дослідження, щоб порівняти результати, та, у разі необхідності, затвердити нові коефіцієнти. Це потрібно для того, щоб відкинути підозри, що наявні коефіцієнти є не зовсім коректними. Адже наразі, наприклад, вийшло, що в автобусах їздить більша кількість пільговиків, ніж у тролейбусах, що викликає сумнів.