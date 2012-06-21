Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
До 1 липня в Полтаві планують замінити й оновити майже 100 павільйонів на зупинках громадського пасажирського автотранспорту.
Полтавська міська рада вже замовила приватному підприємству відповідних проєктів на майже мільйон гривень. Планують, що частину нових павільйонів, що переважно будуть змонтовані в центрі Полтави, обладнати моніторами, сітілайтами й відеокамерами, біля них замінять плитку. Один такий модерновий павільйон, разом із підведенням комунікацій, коштуватиме приблизно 250 тисяч гривень.
На виконання цих робіт місто виділило близько десяти мільйонів гривень. Але за потреби, влада згодна довиділити на проєкт і ще кілька мільйонів гривень.