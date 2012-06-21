Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Жителі відразу 10 сільських рад отримають полтавську прописку після того, як реалізують Перспективний план формування території громад області, проєкт якого оприлюднили в Полтавській облдержадміністрації.
Коли до 288 тисяч населення Полтави додасться ще 26 тисяч сільського населення, в обласному центрі стане 314 тисяч жителів, приблизно стільки, як там було за радянських часів. Деякі із сіл, які планують приєднати до Полтави, розташовані від неї за 30 і навіть більше кілометрів, наприклад, села Очканівка й Каплунівка. У Полтавському районі крім однойменної територіальної громади існуватимуть: Коломацька, Мачухівська, Новоселівська, Терешківська та Щербанівська.
Усього на Полтавщині орієнтовно створять 58 територіальних громад.
При цьому кількість депутатів міської ради залишиться сталою.