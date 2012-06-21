Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавська облдержадміністрація оперативно підготувала проекти для будівництва 37 медичних амбулаторій у віддалених селах. Амбулаторії зроблять енергоефективними, придбають сучасне обладнання, у тому числі й телемедичне. Лікарі амбулаторій матимуть змогу консультуватися з колегами з Полтави, обласними лікарнями й вузькоспеціалізованими фахівцями.
Голова Полтавської ОДА Валерій Головко розповів, що сільська медицина залишалася болючою темою протягом усіх років незалежності країни. Але з підтримкою держави ці проблемні питання почали вирішуватися.
За його словами, амбулаторії збудують у 20 районах, а також у Щербанівській та Мачухівській ОТГ Полтавського району.
Реформу сільської медицини ініціював Президент України Петро Порошенко. А з вересня минулого року Мінрегіон разом із МОЗ розпочали працювати над створенням системи, яка б забезпечила якісну первинну послугу у сільській місцевості.