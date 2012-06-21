Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Сьогодні реконструйований міжнародний аеропорт «Полтава» прийняв перший рейс із Запоріжжя, з трапа «Як – 40» на полтавську землю зійшли близько 30 туристів із США, Канади, Китаю, Нідерландів, Австрії. Ці люди вже третій день подорожують Україною, вивчають усе, що пов’язане з авіацією, зокрема після приземлення відвідали й місцевий музей дальньої авіації. Потім вони популяризуватимуть Полтаву, як туристичне місто, у своїх країнах.

З першим рейсом на полтавську землю вперше ступили майже 30 іноземних туристів. Фото надане автором.

«Наше летовище повністю готове приймати літаки типу «Як» або «Ан». Можемо приймати також літаки типу Saab, Boeing, Airbus. У нас абсолютно нормальна злітно-посадкова смуга, рубіжна доріжка, перон. Я спілкувався із командиром екіпажу, який щойно прибув із делегацією до аеропорту «Полтава». І він зазначив, що у нас злітно-посадкова смуга набагато краща, ніж в інших аеропортах. Пілоти задоволені станом і аеропорту, і умовами злету та нашої посадкової смуги», – розповів перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький.

Як повідомив генеральний директор аеропорту «Полтава» Володимир Окара, летовище готове не тільки туристів приймати, а й відправляти полтавців на відпочинок за кордон. Щодо регулярних рейсів з України, зараз над цим працюють.