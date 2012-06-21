Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні реконструйований міжнародний аеропорт «Полтава» прийняв перший рейс із Запоріжжя, з трапа «Як – 40» на полтавську землю зійшли близько 30 туристів із США, Канади, Китаю, Нідерландів, Австрії. Ці люди вже третій день подорожують Україною, вивчають усе, що пов’язане з авіацією, зокрема після приземлення відвідали й місцевий музей дальньої авіації. Потім вони популяризуватимуть Полтаву, як туристичне місто, у своїх країнах.
«Наше летовище повністю готове приймати літаки типу «Як» або «Ан». Можемо приймати також літаки типу Saab, Boeing, Airbus. У нас абсолютно нормальна злітно-посадкова смуга, рубіжна доріжка, перон. Я спілкувався із командиром екіпажу, який щойно прибув із делегацією до аеропорту «Полтава». І він зазначив, що у нас злітно-посадкова смуга набагато краща, ніж в інших аеропортах. Пілоти задоволені станом і аеропорту, і умовами злету та нашої посадкової смуги», – розповів перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький.
Як повідомив генеральний директор аеропорту «Полтава» Володимир Окара, летовище готове не тільки туристів приймати, а й відправляти полтавців на відпочинок за кордон. Щодо регулярних рейсів з України, зараз над цим працюють.