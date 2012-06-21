Вхід у сквер «Ювілейний» відтепер прикрашають ковані металеві скульптури — робота місцевого майстра Сергія Блінова: арка у вигляді великого серця, а також силует закоханої пари. Їх виготовили в межах проекту, який фінансує Чеська міжнародна гуманітарна організація «Людина в біді». Як повідомляє прес-служба Попаснянської РДА, автори проекту — активісти Попасної та громадська організація «КОМРОЗ».
Під час урочистого відкриття оновленого скверу місцеві жителі говорили про те, що «це місце було забуте, та нарешті навели тут лад, поставили гарні ліхтарі, і стало дуже затишно», дякували, але казали, що «гарно було б, аби у цьому сквері розташували ще й дитячий майданчик». Далі буде, стверджують активісти. Навесні тут планують встановити кований міст для закоханих, а також висадити 20 кущів троянд. І для цього попаснянці вже написали й виграли грантовий проект, який фінансує Фонд «Східна Європа» в партнерстві з німецькою громадською організацією.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»