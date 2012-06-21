У Полтаві презентували план реорганізації обласної поштової мережі. Згідно з цим документом, в області замість 35 сортувальних центрів створять 4—5, другою ланкою будуть 30—40 регіональних терміналів. Такі термінали з’являться у Полтаві та Кременчуці. Укрпошта вже реконструювала відділення обробки пошти у наддніпрянському місті, завдяки чому на 36 годин пришвидшився час доставки пошти. Це дало змогу запустити магістральний рейс Київ — Кременчук. Таку саму реконструкцію зробили в Лубнах.
У Полтаві на вулиці Європейській будують новий цех приймання площею 1,5 тисячі квадратних метрів, який відкриють до Дня Всесвітнього поштового союзу 9 жовтня. До вересня в краї завершать комп’ютеризацію поштових відділень: обладнання та програмне забезпечення отримають 144 відділення. На допомогу листоношам прийдуть ПВЗ — пересувні відділення зв’язку, які курсуватимуть до віддалених населених пунктів. Нині їх тестують у Чернігівській області.
Дуже важливо: в області планують відмовитися від посад із неповними окладами. Про це повідомив директор Полтавської дирекції ПАТ «Укрпошта» Андрій Рижов.