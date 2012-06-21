Міністерство закордонних справ радить українцям під час поїздок за кордон користуватися мобільним додатком для подорожніх «ДРУГ» (Добровільна реєстрація українських громадян). Таке повідомлення від департаменту консульської служби МЗС з’явилося у Facebook. Там ідеться, що зовнішньополітичне відомство створило зручний практичний сервіс добровільної реєстрації українських громадян під час подорожей за кордон, щоб надавати їм стислу інформацію про країну, до якої вони планують подорож, застереження про можливі лиха, що сталися або можуть статися в країні.
«Мобільний додаток на смартфоні покаже найближчі закордонні дипломатичні установи України під час переходу в розділ «Карта світу», а в їх виборі — всі необхідні координати. Розділ «Країни» поінформує про особливості країни вашої подорожі, митні правила, культурні й релігійні особливості, безпекову ситуацію», — цитує УНІАН текст повідомлення.
Ознайомитися із сервісом можна на сайті http://friend.mfa.gov.ua/#/.