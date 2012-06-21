Обласна влада Луганщини ухвалила рішення про створення у прифронтових Попаснянському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах житлового фонду для тимчасового проживання родин, які залишились без домівок. Особливо кричуща ситуація була у Золотому на Попаснянщині, де житло людей знаходяться під постійними обстрілами. Але тут, як розповідали посадовці, у зв’язку з нестабільною ситуацією на ринку нерухомості і через невідповідність запропонованих варіантів вимогам проекту, процес придбання квартир для людей, яких треба терміново відселяти з небезпечної зони, затягнувся. Варіанти його прискорення розглянули на нараді. Знайдено алгоритм вирішення проблеми і тепер перші три квартири уже чекають на новоселів.
«Війна вигнала з рідних домівок багатьох наших земляків та гірше за все, коли люди не можуть ані жити у своїх оселях, ані переїхати в інше місце, – зазначив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко. – Для трьох перших сімей у Золотому-4 такої проблеми більше немає. Для них у рамках програми Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб щодо забезпечення мешканців тимчасовим житлом на час врегулювання збройного конфлікту придбано нові квартири».
Також на нараді обговорювалися шляхи поглиблення взаємодії органів державної влади з представниками міжнародних організацій щодо вирішення гуманітарної допомоги для жителів населених пунктів, які проживають поблизу лінії розмежування.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»