Днями в місті Костянтинівка на Донеччині урочисто відкрили бюст Тарасові Шевченку. З ініціативою вшанування Кобзаря виступили керівники та співробітники Центру дитячої та юнацької творчості, хоч і раніше представники громадськості неодноразово зверталися до місцевих чиновників з такою пропозицією. І лише зовсім недавно нарешті почали реалізацію задуманого: на пропозицію зібрати кошти на бюст активно відгукнулися місцеві жителі, дислоковані тут правоохоронці та військовослужбовці. А влітку на місці майбутнього бюста встановили пам’ятний знак.
«Аналізуючи ситуацію в місті, ми звернули увагу, що в українських патріотів немає такого місця, де б вони могли постійно збиратися для проведення урочистостей, — розповідає громадський активіст Ярослав Маланчук. — На черговому засіданні громадської ради разом з однодумцями порушили питання про встановлення спершу каменя з відповідним написом, а потім і пам’ятника Кобзареві».
Сам бюст виготовляли у Вінниці, а допомогли його доправити бійці одного з військових підрозділів. І відтепер у місцевих українських патріотів є постійне незмінне місце для проведення різноманітних урочистих заходів. А стосовно згаданої ініціативи у пересічному промисловому місті Донеччини, то вона не випадкова: за даними перепису 2001 року, 59,3% місцевих жителів назвали себе українцями, а росіянами — всього 37,7. І це зайвий раз спростовує пропагандистську маячню Кремля про «ісконно» російський Донбас, що передувала і супроводжує гібридну війну.