Норвезька рада у справах біженців (NRC) включила багатоповерхові будинки у прифронтовій зоні до проєкту з відновлення житла.
Вперше з часу конфлікту пошкоджені багатоповерхові будинки включено до проєкту з відновлення житла. Таке рішення ухвалене міжнародними благодійниками під час гуманітарної оцінки житла Попасної, яке визначено як таке, що суттєво пошкоджене під час активних бойових дій.
«Більшість будинків для забезпечення можливості постійного проживання, вимагають робіт із комплексної реконструкції, зокрема, відновлення пошкоджених стін й перекриття та капітального ремонту покрівлі», – каже про свої враження координатор проєкту «Житло» NRC Михайло Кислинський.
Як повідомляє пресслужба Норвезької ради у справах біженців (NRC), наразі мешканці 16 багатоповерхових будинків у п'яти населених пунктах Донецької та Луганської областей отримали допомогу для заміни пошкоджених дахів та інших ремонтів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»