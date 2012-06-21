Хлопчаки та дівчата у Кіндрашівській ЗОШ І—ІІІ ступенів Станично-Луганського району створюють мультфільми. Тут відкрито мультиплікаційний клуб «Комахи.UA» за підтримки Дитячого фонду Німеччини та міжнародного благодійного фонду «Жовто-блакитні крила». Ідея створити анімаційний клуб виникла під час проєкту «Караван дружби анімаційний», який проходив у червні 2019 року в Бердянську.
«Під час виїзної програми «Караван дружби» цього літа в дітей виникла ідея створити щось об’єднавче. За основу взяли творчі вироби — комахи, їхні фігурки з натуральної вовни дітям допомогла створити майстриня з валяння Інна Олійник. Для жучків і павучків придумали цікаву історію пригод, зняли на фото, а потім змонтували й озвучили першу анімацію. Так навколо цієї ідеї об’єдналося коло дітей і дорослих, які створюватимуть анімаційні фільми», — розповіла директорка МБФ «Жовто-блакитні крила» Людмила Чуркіна.
Нині у кіндрашівській середній школі облаштували кімнату з необхідною технікою та сучасними меблями, які передали дітям представники БФ «Жовто-блакитні крила». Із групою дітей займаються двоє тренерів. Для створення мультфільмів використовують техніку анімації кадру. Дітей з кіндрашівської школи підтримали підлітки з Лисичанська, Врубівки, Гірського та Маріуполя, створивши такі самі кімнати, а також центр «Генерація.UA» у Сєверодонецьку.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»