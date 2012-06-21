Усього сорок чотири відділення Укрпошти розташовано у прифронтовій зоні Луганської області. Багато з них постраждали від обстрілів, а найбільше — одне із трьох у Станиці Луганській. У споруді у кварталі Молодіжному від близького вибуху знесло дах, вибило вікна. Прикро, бо, як повідомляють представники Станично-Луганської райдержадміністрації, відкриття тутешнього відділення зв’язку відбулося майже напередодні початку бойових дій у селищі, воно було оснащене найсучаснішим обладнанням. Та саме цій споруді знадобився серйозний ремонт усіх комунікацій.
І ось поштове відділення знову відчинило двері для клієнтів. Послуги Укрпошти повертаються до районного центру, який і нині перебуває на вістрі ситуації: неподалік лінія розмежування та єдиний в області контрольно-пропускний пункт. У Станиці Луганській тепер часто бувають гості не лише з інших областей України. Тут відбуваються фестивалі, які збирають велику кількість людей. Одне слово, охочих отримати посилки, листи та відіслати телеграми й бандеролі чимало.
«Ми налаштовані на те, щоб допомагати людям швидко, якомога дешевше та зручніше надсилати посилки споживачам у всій Україні й за кордоном, отримувати звідти необхідні товари, — каже перший заступник генерального директора Укрпошти з операційної діяльності Олександр Перцовський, який узяв участь у відкритті оновленого пункту поштового зв’язку. — Обсяги таких послуг завдяки їх оновленню та осучасненню внаслідок реформи нашої компанії динамічно зростають у всій країні. Між іншим, є серед них і «Власна марка». Цими днями комплект її присвячено саме Станиці Луганській. Приємно, що тут, в оновленому відділенні, стала працювати молодь. Чекаємо на неї всюди — у нас тепер багато цікавого».
За повідомленням прес-служби обласного управління Укрпошти, представники керівництва підприємства у службовій поїздці містами та районами області з’ясовували проблеми поштової мережі, можливості її подальшого розвитку та модернізації.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»