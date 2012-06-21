Поліпшення гідрологічного та санітарного стану водних об’єктів, зменшення рівня забруднення атмосферного повітря, зниження негативного впливу твердих побутових відходів, розвиток природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття — ці питання були пріоритетними для територіальних громад Черкащини нинішнього року. Залишаться такими й у наступному.
На жаль, екологічна ситуація в області змінюється на краще дуже повільно. Як же прискорити оздоровлення довкілля? На думку начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олени Звягінцевої, поліпшення стану навколишнього природного середовища можна досягти шляхом виваженого планування природоохоронних заходів та ефективного освоєння коштів бюджетів усіх рівнів.
Щодо питання поводження з твердими побутовими відходами. Вивезення їх на сміттєзвалища призводить до забруднення ґрунтів, атмосфери, підземних і поверхневих вод. Крім того, з економічного обороту виводять мільйони тонн різних матеріалів, які можна використовувати як вторинну сировину, зберігаючи значні природні ресурси. Для вирішення питання необхідно запроваджувати роздільне збирання відходів від населення, оновлювати техніку та устаткування для їх вивезення, створювати потужності для сортування та вторинного перероблення ресурсоцінних компонентів відходів.
Приклади реалізації важливих проектів, зокрема й у межах виконання Стратегії регіонального розвитку у 2016—2018 роках за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів на Черкащині є. Так, у населених пунктах Жашківської міської об’єднаної територіальної громади, Кам’янської міської ОТГ, Мліївської сільської ОТГ, у 15 селах Золотоніського, Канівського, Черкаського та Уманського районів, у місті Звенигородка придбали і встановили контейнери для впровадження роздільного збирання побутових відходів від населення. З метою зменшення навантаження на Уманський міський полігон збудовано першу чергу комплексу з перероблення та сортування твердих побутових відходів.
Значним залишається забруднення річок та озер. Для поліпшення екологічного стану водних об’єктів першочерговими заходами мають стати будівництво та реконструкція каналізаційних мереж і очисних споруд, каналізаційних насосних станцій тощо. Цікаво, що й тут є позитивні зміни.
На реконструкцію каналізаційної мережі та насосної станції в м. Жашків два роки тому використано 3 млн грн субвенції з обласного та місцевого бюджетів. У підсумку застаріле устаткування повністю замінили, чим запобігли аварійним ситуаціям та не допустили забруднення земельних ресурсів і ґрунтових вод. Також оновили очисні споруди в місті Кам’янка. На їхню реконструкцію витратили близько 8,3 млн грн. Використання новітніх технологій та сучасного устаткування допомогло довести очищення стічних вод до нормативного рівня, зменшилося негативне навантаження на річку Тясмин. Вжиття спеціальних заходів дає можливість відновити сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан річок, поліпшити технічний стан та благоустрій водойм.
Дуже актуальною для області лишається проблема знешкодження впливу 281 тонни невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин на території шести районів області, які й далі забруднюють навколишнє середовище. Актуальними на наступний рік лишаються й інші проблеми довкілля.