Понад 3 мільйони українських дітей незабаром розпочнуть новий навчальний рік — у класах або онлайн. Підготовка до початку навчання триває на всіх рівнях. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками наради з підготовки до нового навчального року за участю міністра освіти і науки Оксена Лісового. Очільниця уряду наголосила на важливості забезпечення надання якісних навчальних послуг.

«Нестача укриттів у закладах освіти знижує якість навчання та ускладнює можливість організовувати очні заняття. Тому продовжуємо будівництво нових підземних шкіл-укриттів, оновлюємо наявні. Також забезпечуємо підвезення учнів на нових шкільних автобусах», — підкреслила Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр наголосила на необхідності приділити особливу увагу школам у прифронтових регіонах: «Важливо, щоб усі діти мали рівний доступ до якісної освіти, а навчальні програми відповідали вимогам сучасного ринку праці».

Уряд працює над тим, щоб кожен учень, який склав національний мультипредметний тест на найвищий бал, зміг реалізувати свій потенціал в Україні, наголосила Прем’єр-міністр. Цього року понад 2,4 тисячі учнів отримали найвищий результат НМТ, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.