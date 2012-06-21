Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
У громаді вважають, що власні ЗМІ покращать проєктне мислення односельців. «Ми зрозуміли, що для розвитку необхідна не тільки якісна інфраструктура, але й нові знання та проєктне мислення. Нам необхідна повна інформація перетворень, кращих практик, розуміння реформ. І не тільки працівникам сільської ради, але й нашим людям, пересічному громадянину», — каже голова Привільської сільської об'єднаної територіальної громади Мирослава Ляшенко.
За її словами, тут написали декілька проєктів з цього приводу на ПРООН і виграли. Тепер у Привіллі працює своя система радіооповіщення. І радіо не тільки передає інформацію щодо карантину, а й про ремонти доріг, святкові дні, новини громади.
Завдяки другому проєкту, який виграли у ПРООН, тут невдовзі почнуть друкувати свою сільську газету на різографі.
«Ми хочемо наповнювати її результатами роботи сільської ради, роз'ясненнями про реформи, друкувати історію наших сіл, вітати ювілярів із днями народження та іншими святами та іншою важливою інформацією для наших людей», — каже Мирослава Ляшенко.