Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Встановлення радіооповіщення, тобто гучномовців на території всієї Привільської громади буде зроблено в рамках проєкту від ПРООН. Про це розповіла голова Привільської ОТГ Мирослава Ляшенко.
«Коли будуть проходити сесії в громаді, то ті мешканці, які не зможуть прийти на захід, слухатимуть депутатів, перебуваючи вдома. Ми відкриті у своїй роботі і повинні доносити населенню усі свої робочі моменти. Бо для кого працює об’єднана територіальна громада та сільська рада? Для людей», – каже Мирослава Ляшенко.
За її словами, також гучномовці будуть використовувати для оголошень Молодіжної ради громади.