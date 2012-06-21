Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
На подальшу роботу прокуратури Донецької і Луганської областей відтепер вплинуть такі зміни: тут завершили формування самостійних структурних підрозділів – спеціальних управлінь з нагляду у кримінальних провадженнях стосовно злочинів, в умовах бойових дій на території прифронтових регіонів.
«Новостворені управління, до складу яких увійшли 60 прокурорів, будуть здійснювати процесуальне керівництво та контроль за розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканості державних кордонів та інші злочини, вчинених в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях Донбасу або пов’язані із збройною агресією Російської Федерації проти України», - повідомили в Генеральній прокуратурі.
Наразі співробітники місцевих і обласних прокуратур у Донецькій і Луганській областях здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у понад 10,5 тисячі кримінальних проваджень згаданої категорії правопорушень. Також регіональні самостійні підрозділи мають на меті тісно співпрацювати з громадськими правозахисними організаціями щодо важливих питань документування воєнних злочинів, використовувати у своїй роботі відкриті джерела інформації та спілкуватися із свідками чи потерпілими злочинних дій.