Сільськогосподарська компанія з міжнародними інвестиціями «Контінентал Фармерз Груп» цього року на Тернопіллі, Прикарпатті, Буковині, Львівщині та Хмельничині збиратиме врожай із площі понад 192 тисячі гектарів. Аграрії вже завершили весняну посівну. Загалом під ярі культури відвели 89,5 тисячі гектарів. Найбільше посіяли соняшнику та сої. Яра пшениця сходитиме на 1,6 тисячі гектарі, а кукурудза — на 21,7 тисячі. Посадили картоплю, під неї відвели 1,7 тисячі гектарів.
Цьогорічна весняна посівна була особливою, адже аграріям довелося працювати в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної зі спалахом коронавірусної інфекції. Та попри все, за словами директора з виробництва агрохолдингу Віталія Ставнічука, працювали злагоджено, сумлінно, зуміли ярі культури посіяти в досить стислі терміни. «Така оперативність виправдала себе, адже дала змогу якнайефективніше використати наявну вологу в ґрунті, кількість якої навесні, на жаль, щосезону зменшується», — зазначив пан Віталій.
Успішно і в заплановані строки провести нинішню посівну «Контінентал Фармерз Груп» дала змогу ефективна підготовка до весняно-польових робіт. Адже компанія подбала про поповнення свого парку новою самохідною та причіпною сільськогосподарською технікою, вчасно і в достатній кількості придбала всі потрібні запасні частини, а також насіння й мінеральні добрива.