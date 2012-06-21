Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Етнорезиденція «Ладомирія» (м. Радивилів на Рівненщині) стала учасником унікального проекту, який реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Вона для тих, хто хоче мати власну справу та використовувати у своїй творчості етнічні національні мотиви.
Завдяки керівникові Центру дослідження та відродження Волині Володимирові Дзьобаку рівняни вже не раз були учасниками Дня традиційного українського костюма, де самі ж і виступали моделями. Тож із нетерпінням чекали на щось новеньке. Цього разу актори Рівненського обласного музично-драматичного театру занурили глядачів в колоритну атмосферу українських звичаїв та традицій.
Разом із етнорезиденцією «Ладомирія» відкрили ще й музей одягу Великої Волині: він відтворений за зразками, які по крупинках збирали, що називається, «з бабусиної скрині». Ось так і перетворилися приміщення колишньої меблевої фабрики на справжню галерею традиційного українського одягу.
Тут уже побували доктор мистецтвознавства Олена Никорак і кандидат мистецтвознавства Тетяна Куцир. Пані Олена прочитала цикл лекцій про тканини, які використовувалися для виготовлення традиційних автентичних костюмів, а пані Тетяна– про одяг Опілля і Бойківщини.