Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Протягом двох діб у рамках операції Об’єднаних сил у місті Лисичанську проходили антитерористичні та контрдиверсійні навчання за участю Національної поліції, регіональних підрозділів СБУ, Збройних сил України, Національної гвардії , Державної прикордонної служби та служби з надзвичайних ситуацій.
За вказівкою Штабу ООС, в умовах, максимально наближених до реальних, співробітники усіх силових відомств відпрацьовували алгоритм спільних дій із запобігання можливим диверсійним та терористичним загрозам на різних об’єктах інфраструктури міста Лисичанська, удосконалюючи навички із виявлення, нейтралізації та «знешкодження» умовних терористів.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Луганської області, керівники навчань, детально проаналізувавши кожну фазу операції, відзначили злагоджену роботу усіх задіяних сил, високий рівень готовності до виконання завдань із запобігання вчиненню диверсій і терористичних актів.