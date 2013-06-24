Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності.

Про це повідомляє ООН у Твіттері, передає Укрінформ.

«Україна: зруйновано будинки, дороги, мости, лікарні, школи на суму не менше 100 млрд доларів США. Половина підприємств повністю закрита, інша половина зазнає труднощів. Затяжний конфлікт може призвести до того, що 9 із 10 українців опиняться за межею бідності», - йдеться у повідомленні.

24 лютого російська федерація розпочала новий етап війни проти України - повномасштабне вторгнення, російські загарбники обстрілюють та бомбардують мирні міста й села України, катують і вбивають мирне населення.

За прогнозами МВФ, зниження ВВП України внаслідок агресивної війни, яку розв’язала проти неї російська федерація, може сягнути позначки «мінус» 10% у 2022 році.