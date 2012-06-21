Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно з рейтингом прозорості 100 найбільших міст України, оприлюдненим Трансперенсі Інтернешнл Україна, вперше лідерами за підсумками минулого року стали два міста — Дрогобич Львівської та Покров Дніпропетровської області. Згадана організація — представник глобального руху боротьби з корупцією та дослідженню рівня цього явища у всьому світі — заснована 2017 року. Щороку вона аналізує відкритість міст за показниками у 14 сферах. Зокрема досліджує відкритість інформації про роботу органів влади, участь громадськості у процесі прийняття рішень, прозорість інвестиційної сфери, бюджетування, закупівель. Рейтинг засвідчує, наскільки міська влада розкриває відомості про свою діяльність громадянам та надає їм інструменти для впливу та участі.
Ще 2017 року місто Покров, який нині на першому місці, займав у рейтингу 91 сходинку. Тернопіль з 10 позиції піднявся на 3. Вони набрали достатньо балів, аби витіснити конкурентів — Маріуполь та Вінницю. Серед тих міст, які найбільше поліпшили свій результат, і Черкаси. У порівнянні з підсумками 2018 року, місто піднялося в загальному рейтингу з 32 на 19 місце. Йому вдалося досягти певних зрушень на краще у сферах інвестицій та економічного розвитку, комунального майна, землекористування та будівельної політики.