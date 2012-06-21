Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Порада тримати сухарі про запас була і залишається актуальною для керівних цивільних і військових злочинців із самопроголошеної «республіки», за якими в’язниці плачуть ще з весни 2014-го. Проте, на жаль, ці невибагливі продукти харчування невдовзі можуть знадобитися всім пересічним мешканцям тимчасово окупованої території Донеччини – заручникам «руського міра». Бо на тлі «процвітання», про яке невтомно бубнить проросійська пропаганда, несподівано, немов грім із ясного неба, з’явилося бідкання від «міністерства агропромислової політики та продовольства «ДНР» про зменшення врожаю зернових майже вдвічі(!) та неминуче підвищення цін на хлібобулочні вироби.
«У поточному році зібрано ранніх зернових на 42% менше, зокрема пшениці на 41% Це може призвести до збільшення собівартості зерна і, як наслідок, до підвищення роздрібних цін на продукти, пов’язані із споживанням зернових: хлібобулочні вироби, птахівничу та м’ясомолочну продукцію», –вже попередили земляків представники влади.
А поки вожді конаючого агропрому називають причини кризи: складні погодні умови, відсутність техніки тощо, мешканці окупованих міст і сіл Донеччини досі не можуть прийти до тями. По-перше, йдеться про зростання цін на найбільш вживану і доступну категорію продуктів, серед яких хліб і борошно. А, по-друге, місцеві люди чи вперше(!) почули від своїх керівників-скоробагатьків, які нажилися на гібридній війні, достовірну інформацію про справжній результат(!!!) їхнього ганебного господарювання. Тому причини викиду гіркої правди тепер обговорюють навіть активніше, ніж близьке зростання цін на основні продукти харчування.