Новорічна зустріч Рівненського міського голови Володимира Хомка з дітьми-сиротами й позбавленими батьківського піклування відбулася в одному з міських ресторанів. Тут у затишній атмосфері понад 30 дітей отримали подарунки від міської влади та спробували себе в ролі кухарів: залюбки готували французькі крепи (млинці з беконом).
— У місті 196 дітей-сиріт, з них лише семеро живуть не в сім’ях. Дуже вдячний тим, хто бере дітей на виховання: адже вони йдуть у життя із сім’ї, здобувають належну освіту, — зауважив Володимир Хомко.
Сім’ю Новосадів, яка виховала 14 прийомних дітей, він відзначив подякою міської ради.
«Завдяки таким небайдужим людям цього року жодної дитини з Рівного не направили до інтернату, 13 усиновили, а 188 виховують у прийомних сім’ях, вони мають опікунів і піклувальників. У місті три дитячі будинки сімейного типу та п’ять прийомних сімей», — уточнив начальник служби у справах дітей Андрій Міщеня.
У 2018 році відповідно до програми соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з міського бюджету надано 2 мільйони гривень на придбання для них житла. Цього вистачило на чотири однокімнатні квартири.