Міністерство закордонних справ застерігає від поїздок до Росії через систематичні провокації тамтешніх спецслужб проти українських громадян. Такі випадки підтверджено й задокументовано СБУ. «Подорож українців до Росії — нерідко квиток в один кінець. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!» — йдеться в повідомленні у Twitter департаменту консульської служби МЗС.
Так, російські спецслужби вчинили чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши в Москві громадянина України учасника АТО Олега Негоду, який їхав до родичів. В СБУ наголошують: «ФСБ РФ полює на наших співвітчизників на російській території, тож поїздки до країни-агресора вкрай небезпечні».
Те, що в РФ почастішали випадки несправедливого порушення справ проти громадян України, які працюють у Росії і збиралися повернутися чи розірвати контракт, підтвердила й уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. І кількість таких випадків дедалі зростає, повідомляє Укрінформ. Омбудсмен також рекомендує не відвідувати Росію учасникам АТО.