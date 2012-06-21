Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
15 та 25 жовтня цього року в Рівненському обласному перинатальному центрі народилися двійні хлопчиків. Отож, як бачимо, мудра природа посилено поповнює лави майбутніх захисників України. «Перша двійня із села Вельбівно Острозького району, хлопчики зростом по 50 сантиметрів, вагою по 3 кілограми. Втім, як кажуть, не встигли виписати їх додому, як знову маємо приємний сюрприз – другу двійню. А за останній тиждень у нас 16 дівчаток та вдвічі більше хлопчиків – 32! До слова, у вересні було аж чотири двійні,» - радіє головний лікар перинатального центру заслужений лікар України Вікторія Єнікеєва.
Не менше радості й у щасливих татусів. Цими днями перинатальний центр у буквальному значенні поринув у рукотворну казку. Біла доріжка на підходах до нього, пневмогирлянди, величезний казковий ведмідь, аніматори і, звичайно, квіти, – так зустрічав дружину, яка подарувала йому третю донечку Даринку, моряк Олексій Токарєв. Радості вистачило і для медиків, і для захоплених рівнян.
До речі, якщо ще кілька років тому Рівненщина була єдиною областю в Україні, де народжуваність перевищувала смертність, то нині ситуація, на жаль, змінилася. За перших вісім місяців року, поінформували статисти, маємо від’ємний природний приріст. Можливо, тому так поспішають наші мами вже у вересні та жовтні: не хочеться втрачати статус території з найвищою народжуваністю в Європі!
А міністерство розвитку громад та територій тим часом пропонує внести до методики формування спроможних ОТГ такий критерій: громада повинна мати не менше 5 тисяч жителів, з них принаймні 250 школярів та 100 дошкільнят. Ось чому кожен новий громадянин України тепер воістину на вагу золота.