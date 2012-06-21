Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Представники компанії «Рівнетеплоенерго», яка забезпечує теплом переважну більшість житлового сектора в Рівному, цими днями перекривають постачання тепла злісним неплатникам. А там, де такої можливості немає, – судяться з боржниками.
Звісно, передували кардинальним заходам попередження: адже окремі споживачі заборгували аж по 20-30 тисяч гривень!
– Загалом же рівняни заборгували вже понад 100 мільйонів гривень, – каже директор підприємства Олександр Корчинський. – Щоб стартувати з опалювальним сезоном, ми взяли 30-мільйонний кредит.
Тобто, «Рівнетеплоенерго» змушене вибивати борги у такий непопулярний спосіб. Одним із перших був багатоквартирний будинок на вул. Макарова, 56, де лише 5 квартир заборгували за тепло … 100 тисяч гривень!
До речі, власники однієї з них погасили борг кількох сезонів за одну годину. Тож тепловики повернулися і відновили теплопостачання. Втім, кажуть, так буває не завжди. Якщо люди не укладуть угоди на реструктуризацію боргів і не почнуть активно платити, без тепла ризикує залишитися все місто. Адже «Нафтогаз» просто закриє перед рівненськими теплопостачальниками газовий вентиль.