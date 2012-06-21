Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
В одному з торговельно-розважальних центрів у Рівному збудують найбільший в Західній Україні кінотеатр. До слова, нині 250-тисячне місто має лише один кінотеатр на своїй центральній площі. Тож електронна петиція на сайті міської ради про відкриття принаймні ще одного на початку року зібрала необхідних для її розгляду 300 голосів за… один день! Такого швидкого голосування ( яке зазвичай відбувається за 45 днів) досі не мала жодна з ідей.
Міський голова Рівного Володимир Хомко оперативно відреагував на побажання рівнян: «Замість ще одного кінотеатрів буде аж два, обидва в торговельно-розважальних центрах, що розміщені в різних районах. Перший, Мультиплекс, на 700 місць, відкриється вже восени. Другий, найбільший в Західній Україні, — вже в наступному році. Тож проєктування йде повним ходом. А ринок все врегулює: кінотеатрів, аптек, магазинів і тих же фітнес-центрів у місті буде стільки, скільки люди готові віддати за це грошей».
Ось вона, співпраця місцевого самоврядування та соціально відповідального бізнесу.