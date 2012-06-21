Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Понад мільйон гривень надійшло до бюджету Рівного від оплати за адміністративні послуги лише в листопаді: ЦНАПи користуються неабиякою популярністю. До слова, в 2018-му вони поповнили міський бюджет на 13 мільйонів – і, схоже, за підсумками 2019-го цифра не зменшиться.
Адже Рівненський ЦНАП розширює і спектр послуг, і мережу власних відділень. Скажімо, співпраця з управлінням соцзахисту дозволила з 1 серпня подавати в одному місці документи на субсидію чи призначення державної допомоги сім’ям з дітьми. Свій вагомий внесок до загальної скарбнички подав підрозділ ЦНАПу в торгово-розважальному центрі «Злата Плаза». А в 2020-му подібний відкриють у ТРЦ «Екватор»: поки діти гуляють, батьки власність оформлюють. Комфортно, зручно і, як бачимо, для бюджету вигідно.